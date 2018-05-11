Сирия: корреспондент ФАН побывал в Бейт-Сахме, где сегодня был поднят государственный флаг САР

Сегодня из восточной части анклава на юге Дамаска выехала последняя партия боевиков вооруженных группировок. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) пообщался с местными жители и узнал, как они относятся к тому, что в Бейт-Сахме, Бабиле и Ялде вновь развевается государственный флаг Сирийской Арабской Республики.

«Я вам расскажу, как мы жили в нашем районе, — говорит человек, представившийся Хоссаном. — Мы жили в Бейт-Сахме, не зная, что будет дальше. И тут пришло правительство и вернуло наш район под свой контроль. Это дало многим надежду, которой им так не хватало все это время. Никто не знает, что же произойдет в ближайшее время. Но если в ближайшее время мир в Сирии не восстановится, то все мы будем вынуждены пойти служить родине, служить в армии. Да сохранит Аллах Башара Асада».

Пожилой мужчина, который забыл представиться, назвал освобождение Бейт-Сахма большой радостью:

«Это большая радость, которую мы долго ждали. Особенно, когда флаг Сирии снова украсил наше мирное небо. Мы были чрезвычайно рады возвращению беженцев, среди которых наши родные, близкие и соседи».

Другой житель Бейт-Сахма — Басир — сказал, что люди ждали этого счастья 7 лет:

«Я отец погибшего бойца САА, сына, которого я отдал родине. Мы счастливы возвращению мира и спокойствия в нашей деревне. Хочу поблагодарить армию за ту победу, которую она нам предоставила».

Напомним, Бейт-Сахм, Бабила и Ялда были освобождены при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон через переговоры между сирийским правительством и вооруженными группировками, действовавшими в этом районе. Боевикам было предложено сложить оружие и выехать вместе с семьями на территорию зоны деэскалации «Идлиб».