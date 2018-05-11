Спецпрокурор США ищет «российский след» в инаугурации Трампа

Вашингтон, 11 мая. Спецпрокурор США Роберт Мюллер начал расследование в отношении частных пожертвований на инаугурацию президента Дональда Трампа. Особенное внимание представитель гособвинения будет уделять иностранным спонсорам в надежде найти «российский след».

Как сообщают источники телеканала ABC, Мюллер полагает, что некоторые спонсоры могут иметь связи с Россией, Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Спецпрокуроро уже допросил друга Трампа Томаса Баррака, который руководил сбором средств на инаугурацию. Он смог собрать 107 млн долларов, что вдвое превышает сумму, собранную прошлому президенту США Бараку Обаме.

Ранее Дональд Трамп заявил, что расследование, касающегося так называемого «российского вмешательства в выборы» является всего лишь попыткой демократов ослабить его позиции. Он обратил внимание, что за более чем год расследования не было выявлено ни одного факта, указывающего на вмешательство.