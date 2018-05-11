Сирия: большая группа боевиков готовится покинуть провинции Хомс и Хама

Дамаск, 11 мая. Большая группа боевиков готовится покинуть провинции Хомс и Хама. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

В настоящее время несколько сотен боевиков и члены их семей готовятся покинуть северные районы провинции Хомс и южные пригороды провинции Хама. Террористы и члены их семей будут доставлены в район города Эр-Растан, после чего их переправят на север Сирии.

Накануне стало известно, что боевики из четырех населенных пунктов на севере провинции Хомс присоединились к режиму прекращения огня, а также передали свое оружие правительственным силам.