Меню
Новости Сирии
Сирия: большая группа боевиков готовится покинуть провинции Хомс и Хама
Новости Сирии
Сирия: позиции террористов ИГ в южных районах Дамаска попали на видео
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: большая группа боевиков готовится покинуть провинции Хомс и Хама

    367

    Сирия: большая группа боевиков готовится покинуть провинции Хомс и Хама

    Дамаск, 11 мая. Большая группа боевиков готовится покинуть провинции Хомс и Хама. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    В настоящее время несколько сотен боевиков и члены их семей готовятся покинуть северные районы провинции Хомс и южные пригороды провинции Хама. Террористы и члены их семей будут доставлены в район города Эр-Растан, после чего их переправят на север Сирии.

    Накануне стало известно, что боевики из четырех населенных пунктов на севере провинции Хомс присоединились к режиму прекращения огня, а также передали свое оружие правительственным силам.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.