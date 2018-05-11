WSJ: Apple и Goldman Sachs планируют выпускать кредитные карты

Москва, 11 мая. Американская компания Apple и Goldman Sachs планируют выпустить новую кредитную карту. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как стало известно, новая карта будет выпускаться под брендом Apple Pay. Люди смогу получить ее уже в начале следующего года. Так, Apple заменит предыдущего партнера по выпуску карт — банк Barclays.

Отмечается, что Goldman Sachs также будет предлагать клиентам американской корпорации, которые покупают iPhone и другие продукты Apple, кредиты на покупки. Условия выпуска карт на данный момент еще обсуждаются.

На сегодняшний день Apple получает 0,15% с транзакции, когда клиент оплачивает свою покупку с помощью кошелька на iPhone. По информации источника, компания может увеличить этот показатель более чем в два раза в рамках соглашения с Goldman.