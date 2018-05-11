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Решение США по иранской сделке должно обсуждаться в СБ ООН, инициатором может стать РФ — Косачев
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    Решение США по иранской сделке должно обсуждаться в СБ ООН, инициатором может стать РФ — Косачев

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    Решение США по Ирану должно обсуждаться в СБ ООН, инициатором может стать РФ — Косачев

    Москва, 11 мая. План США по выходу из ядерной сделки с Ираном необходимо обсудить в Совбезе ООН, прежде чем Вашингтон приступит к его реализации. Об этом в пятницу заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

    По его словам, с такой инициативой может выступить как Россия, так и любой другой член Совета Безопасности, которому дорога репутация СБ ООН  и та роль, которую он играет в мире.

    «Поскольку речь идет о прямом нарушении резолюции СБ ООН от 20 июля 2015 года, действия США обязательно подлежат обсуждению на Совете Безопасности ООН, в этом нет никаких сомнений», — пояснил Косачев агентству РИА Новости.

    Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, Трамп нивелирует все дипломатические достижения в этой области, достигнутые его предшественником Бараком Обамой, самим Ираном и странами «Шестерки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай).

    Как сообщает Ura.ru, президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сложившуюся ситуацию в ходе телефонного разговора. Лидеры двух стран назвали действия американского президента ошибочными.

    Автор: Антон Соколов
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