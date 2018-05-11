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Сирия демонстрирует трофеи: ФАН публикует видео оружия, сданного боевиками в Бейт-Сахме, Бабиле и Ялде
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Сирия: позиции террористов ИГ в южных районах Дамаска попали на видео
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    Сирия демонстрирует трофеи: ФАН публикует видео оружия, сданного боевиками в Бейт-Сахме, Бабиле и Ялде

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    Сирия демонстрирует трофеи: ФАН публикует видео оружия, сданного боевиками в Бейт-Сахме, Бабиле и Ялде

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел вооружение, которое незаконные вооруженные формирования, действовавшие в населенных пунктах Бейт-Сахм, Бабила и Ялда, сдали подразделениям сирийских правительственных войск.

    Освобождение этой части анклава боевиков на юге Дамаска проходило по тому же принципу, что и ранее — в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Растанском котле.

    Сирия демонстрирует трофеи: ФАН публикует видео оружия, сданного боевиками в Бейт-Сахме, Бабиле и Ялде

    Правительство Башара Асада, не желая  лишнего кровопролития и затягивания конфликта, при активном посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон инициировало переговорный процесс с группировками, удерживавшими Бейт-Сахм, Бабилу и Ялду.

    Сирия демонстрирует трофеи: ФАН публикует видео оружия, сданного боевиками в Бейт-Сахме, Бабиле и Ялде

    Боевики согласились на условия Дамаска сложить оружие и выехать на территорию зоны деэскалации «Идлиб», где они должны начать мирную жизнь.  

    Сирия демонстрирует трофеи: ФАН публикует видео оружия, сданного боевиками в Бейт-Сахме, Бабиле и Ялде

    Результат выполнения договоренностей можно видеть на кадрах, снятых корреспондентом Федерального агентства новостей. Территория находятся под полным контролем правительственных войск, а оружие, которое еще недавно использовалось по прямому назначению, выложено аккуратными рядами и готовится пополнить арсенал САА.

    Сирия демонстрирует трофеи: ФАН публикует видео оружия, сданного боевиками в Бейт-Сахме, Бабиле и Ялде

    Среди трофеев можно увидеть шестидесяти, восьмидесяти, и ста двадцати миллиметровые минометные пусковые установки, различные виды стрелкового оружия, 14,5 и 23-мм пулеметы, снайперские винтовки, револьверные гранатометы, ракеты, самодельные взрывные устройства и наземные мины израильского производства.

    Сирия демонстрирует трофеи: ФАН публикует видео оружия, сданного боевиками в Бейт-Сахме, Бабиле и Ялде

    Автор: Мохамад Жарбуа
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