Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел вооружение, которое незаконные вооруженные формирования, действовавшие в населенных пунктах Бейт-Сахм, Бабила и Ялда, сдали подразделениям сирийских правительственных войск.

Освобождение этой части анклава боевиков на юге Дамаска проходило по тому же принципу, что и ранее — в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Растанском котле.

Правительство Башара Асада, не желая лишнего кровопролития и затягивания конфликта, при активном посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон инициировало переговорный процесс с группировками, удерживавшими Бейт-Сахм, Бабилу и Ялду.

Боевики согласились на условия Дамаска сложить оружие и выехать на территорию зоны деэскалации «Идлиб», где они должны начать мирную жизнь.

Результат выполнения договоренностей можно видеть на кадрах, снятых корреспондентом Федерального агентства новостей. Территория находятся под полным контролем правительственных войск, а оружие, которое еще недавно использовалось по прямому назначению, выложено аккуратными рядами и готовится пополнить арсенал САА.

Среди трофеев можно увидеть шестидесяти, восьмидесяти, и ста двадцати миллиметровые минометные пусковые установки, различные виды стрелкового оружия, 14,5 и 23-мм пулеметы, снайперские винтовки, револьверные гранатометы, ракеты, самодельные взрывные устройства и наземные мины израильского производства.