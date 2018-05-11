Замглавы МИД РФ провел переговоры с представителем оппозиции Сирии

Москва, 11 мая. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу с представителем сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамилем. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе встречи Вершинин обсудил с Джамилем текущую ситуацию в Сирии, а также практические шаги по ее политическому урегулированию в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Кроме того, собеседники затронули вопросы конституционной реформы в Сирии на основе итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Напомним, 30 января в Сочи состоялся Конгресс национального диалога народов Сирии, по итогам которого была сформирована конституционная комиссия, состоящая из представителей правительства Сирии и оппозиции. Комиссия состоит из трех комитетов, которые будут работать над новой конституцией Сирии.