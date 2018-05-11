«Простите нас»: пленный боец ВСУ заплакал, увидев последствия «освобождения» Донбасса

Донецк, 11 мая. Пленному бойцу ВСУ провели экскурсию по районам Донецка, пострадавшим от обстрелов украинской армии.

Житель Николаевской области, вступивший в ряды ВСУ добровольно, убедился, что он и его сослуживцы стреляли по мирным жителям, и даже заплакал при виде Аллеи Ангелов (мемориал, установленный в память о погибших детях Донбасса — прим. ФАН).

«Как так можно? Вы же наши дома поразрушали. Убили мужа, сына, за что? Они нигде ни в чем не участвовали. Сейчас вон все разрушено, все дома. Я хожу сюда, и все равно вы стреляете. Сколько можно?» — обратилась к пленному военнослужащему жительница Донецка.

Мужчине не нашлось, что ответить на вопросы местных жителей, он продолжал повторять, что бойцам ВСУ «по-другому все говорят», отмечает «ПолитНавигатор».

Военному также показали школу №61, подвергшуюся массированному обстрелу со стороны украинских силовиков 1 октября 2014 года. Он отметил, что шокирован тем, что ему рассказала директор школы, и как на самом деле проходило «освобождение» Донбасса.

У мемориала погибшим во время конфликта в Донбассе детям к пленному бойцу ВСУ обратился начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов. Он рассказал об истории Аллеи Ангелов.

«Простите нас. Большинство ребят не знают, что здесь происходит. До нас не доводится никакой информации. От лица украинской армии я прошу у вас прощения. Нас действительно ввели в заблуждение», – сказал пленный, который больше не мог скрывать слез.

Напомним, ранее стало известно, что украинские волонтеры придумали, как защитить проживающих в Донбассе детей от пуль и снарядов ВСУ. Они намерены поставлять в обстреливаемые силовиками районы вышиванки в надежде, что традиционная украинская одежда станет для детей талисманом.