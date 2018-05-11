Москва призывает Лондон включиться в урегулирование ситуации в Сирии — посольство РФ

Лондон, 11 мая. Россия призывает правительство Великобритании принять участие в процессе по политическому разрешению конфликта в Сирии. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

«Мы призываем британское правительство прекратить указывать на других пальцем и начать участвовать в надлежащем дипломатическом процессе, делать все для поиска на переговорах политического решения для Сирии…» — приводит РИА Новости комментарий российских дипломатов.

В российском посольстве также напомнили, что именно Лондон продолжает поддерживать воинственную сирийскую оппозицию, а также занимается финансированием деятельности печально известной организации «Белые каски».

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» по объектам на территории Сирии. Поводом для атаки стал так называемый «инцидент в Думе», инсценировка применения химического оружия. При этом впоследствии Лондон объявил, что не собирается прекращать финансирование организации «Белые каски», хотя именно она ответственна за организацию провокации в сирийской Восточной Гуте.