«Где-то я его уже видел»: соцсети высмеяли новый национальный бренд Украины
Киев, 11 мая. Пользователи в социальных сетях высмеяли новый выбранный украинским правительством бренд «Ukraine NOW». Они сравнили его с логотипом порно-сайта PornHub.
Ранее правительство Украины выбрало новый бренд из шести представленных вариантов. Победителем стала надпись «Ukraine NOW», на которой также присутствуют цвета украинского флага.
На страницах в социальной сети Facebook пользователи раскритиковали выбранный бренд «Ukraine NOW» и заметили схожесть с логотипом PornHub.
Как-то так... pic.twitter.com/fZPvgd6w48— Айболит (@ajbolit_limpopo) May 11, 2018
Украинцы, в целом, не оценили новый национальный бренд своей страны. Некоторые из них обвинили авторов бренда в плагиате, отметив, что изображение напоминает логотип Russia Today.
По-перше, UkraineNow схоже на кальку RussiaToday.— Людина Журбинка (@iSensetivity) May 10, 2018
По-друге, логотип геть не оригінальний. Таке враження, що я його вже десь бачив.