«Где-то я его уже видел»: соцсети высмеяли новый национальный бренд Украины

Киев, 11 мая. Пользователи в социальных сетях высмеяли новый выбранный украинским правительством бренд «Ukraine NOW». Они сравнили его с логотипом порно-сайта PornHub.

Ранее правительство Украины выбрало новый бренд из шести представленных вариантов. Победителем стала надпись «Ukraine NOW», на которой также присутствуют цвета украинского флага.

На страницах в социальной сети Facebook пользователи раскритиковали выбранный бренд «Ukraine NOW» и заметили схожесть с логотипом PornHub.

Украинцы, в целом, не оценили новый национальный бренд своей страны. Некоторые из них обвинили авторов бренда в плагиате, отметив, что изображение напоминает логотип Russia Today.