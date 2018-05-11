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«Где-то я его уже видел»: соцсети высмеяли новый национальный бренд Украины
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    «Где-то я его уже видел»: соцсети высмеяли новый национальный бренд Украины

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    «Где-то я его уже видел»: соцсети высмеяли новый национальный бренд Украины

    Киев, 11 мая. Пользователи в социальных сетях высмеяли новый выбранный украинским правительством бренд «Ukraine NOW». Они сравнили его с логотипом порно-сайта PornHub.

    Ранее правительство Украины выбрало новый бренд из шести представленных вариантов. Победителем стала надпись «Ukraine NOW», на которой также присутствуют цвета украинского флага.

    На страницах в социальной сети Facebook пользователи раскритиковали выбранный бренд «Ukraine NOW» и заметили схожесть с логотипом PornHub.

    Украинцы, в целом, не оценили новый национальный бренд своей страны. Некоторые из них обвинили авторов бренда в плагиате, отметив, что изображение напоминает логотип Russia Today. 

    «Где-то я его уже видел»: соцсети высмеяли новый национальный бренд Украины

     

    Автор: Алексей Громов
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