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Сирия: ВКС РФ уничтожили объекты террористов на юге провинции Идлиб
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили объекты террористов на юге провинции Идлиб

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    Сирия: ВКС РФ уничтожили объекты террористов на юге провинции Идлиб

    Дамаск, 11 мая.  ВКС РФ нанесли серию авиаударов по объектам террористов в  провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    Российские военные самолеты нанесли авиаудары по позициям боевиков вооруженной группировки «Тахрир аш-Шам» в районе городов Накир и  Маар-Зита на юге провинции Идлиб.

    Авиация ВКС РФ уничтожила несколько объектов инфраструктуры террористов, а также укрепрайоны боевиков. Авиаудары наносились в рамках подготовки наступательной операции Сирийской арабской армии на позиции боевиков «Тахрир аш-Шам».

    Автор: Алексей Громов
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