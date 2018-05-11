Сирия: ВКС РФ уничтожили объекты террористов на юге провинции Идлиб

Дамаск, 11 мая. ВКС РФ нанесли серию авиаударов по объектам террористов в провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

Российские военные самолеты нанесли авиаудары по позициям боевиков вооруженной группировки «Тахрир аш-Шам» в районе городов Накир и Маар-Зита на юге провинции Идлиб.

Авиация ВКС РФ уничтожила несколько объектов инфраструктуры террористов, а также укрепрайоны боевиков. Авиаудары наносились в рамках подготовки наступательной операции Сирийской арабской армии на позиции боевиков «Тахрир аш-Шам».