«Народ его очень ждал»: краснодарский губернатор рассказал Путину, как будет выполнять майский указ

Москва, 11 мая. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что он выполнит майский указ главы государства и обеспечит рост экономики в регионе.

«Майский указ — своевременный и необходимый, и объективно, как представитель сельского региона, могу сказать, что народ его очень ждал. Хочу вас заверить, исходя из того, что сегодня экономика региона чувствует себя очень хорошо, мы все поручения выполним», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

По словам Кондратьева, региональные власти были вынуждены внести изменения в стратегию развития края, рассчитанную до 2030 года, чтобы исполнить указ. В частности, губернатор намерен в два раза повысить объем валового регионального продукта, который по итогам прошлого года вырос на 2,3% — до 2 трлн 300 млрд рублей.

Экономика Краснодарского края должна расти на 4% в год, объем промышленной продукции должен быть увеличен вдвое, а производительность труда — в 2,5 раза. При этих условиях бюджет региона будет составлять около 600 млрд рублей.