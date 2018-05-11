Более 1,5 тысяч мероприятий пройдут по всей России в рамках акции «Ночь музеев»

Москва, 11 мая. В рамках акции «Ночь музеев» пройдут более 1,5 тысяч мероприятий разных жанров и форматов на площадках российских городов. Об этом заявил первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов.

В этом году акция будет носить название «Шедевры из запасников». Основная миссия акции 2018 года — это знакомство россиян с редкими, неэкспонируемыми музейными предметами, сообщил политик на пресс-конференции ТАСС.

По словам Аристархова, в этот раз некоторые музеи подготовили специальную программу к акции. Так, например, в ГМИИ имени Пушкина посетители увидят картину «Бегство в Египет», которая редко выставляется, и «Бог Вишну с предстоящими».