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Минфин РФ объяснил, с чем связано сокращение расходов бюджета на пенсии
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    Минфин РФ объяснил, с чем связано сокращение расходов бюджета на пенсии

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    Минфин РФ объяснил, с чем связано сокращение расходов бюджета на пенсии

    Москва, 11 мая. Уменьшение расходов бюджета на пенсионные выплаты в текущем году не приведет к уменьшению самих пенсий, решение связано с ростом поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Об этом говорится в комментарии министерства финансов России. 

    «Предусматривается уточнение трансфертов Пенсионному фонду. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах…» — отмечается в сообщении ведомства.

    В Минфине объяснили, что остатки средств будут направлены на пенсионные выплаты 2018 года, что позволит снизить расходы бюджета на нужды Пенсионного фонда.

    Напомним, в пятницу стало известно, что министерство финансов предлагает сократить расходы на пенсии в текущем году на 51,5 миллиарда рублей.

    Автор: Федор Веснин
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