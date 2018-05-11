Минфин РФ объяснил, с чем связано сокращение расходов бюджета на пенсии

Москва, 11 мая. Уменьшение расходов бюджета на пенсионные выплаты в текущем году не приведет к уменьшению самих пенсий, решение связано с ростом поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Об этом говорится в комментарии министерства финансов России.

«Предусматривается уточнение трансфертов Пенсионному фонду. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах…» — отмечается в сообщении ведомства.

В Минфине объяснили, что остатки средств будут направлены на пенсионные выплаты 2018 года, что позволит снизить расходы бюджета на нужды Пенсионного фонда.

Напомним, в пятницу стало известно, что министерство финансов предлагает сократить расходы на пенсии в текущем году на 51,5 миллиарда рублей.