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Неизвестный устроил стрельбу в калифорнийской школе, есть пострадавшие
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    Неизвестный устроил стрельбу в калифорнийской школе, есть пострадавшие

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    Неизвестный устроил стрельбу в калифорнийской школе, есть пострадавшие

    Палмдейл (США), 11 мая. Американская полиция ищет неизвестного, который устроил стрельбу на территории старшей школы Хайланд в городе Палмдейл (штат Калифорния).

    Согласно предварительным данным, один человек получил ранения, однако смог самостоятельно добраться до больницы на машине. В настоящее время учебное заведение закрыто.

    «Сообщается о стрельбе в школе Хайланд в Палмдейле. Ученики говорят, что видели человека с ружьем, они спрятались на территории школы», — сообщает в Twitter корреспондент телеканала Fox 11 Араксия Карапетян.

    Шериф местного департамента полиции уже подтвердил факт присутствия вооруженного человека в Хайланде.

     Напомним, что это уже не первый подобный случай в Калифорнии за последнее время. В конце апреля полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу по людям в южном пригороде Лос-Анджелеса. Злоумышленник застрелил женщину, которая, по предварительной версии, являлась его матерью, после чего забаррикадировался в доме. Спустя несколько часов преступник сдался властям.

     

    Автор: Антон Соколов
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