Неизвестный устроил стрельбу в калифорнийской школе, есть пострадавшие

Палмдейл (США), 11 мая. Американская полиция ищет неизвестного, который устроил стрельбу на территории старшей школы Хайланд в городе Палмдейл (штат Калифорния).

Согласно предварительным данным, один человек получил ранения, однако смог самостоятельно добраться до больницы на машине. В настоящее время учебное заведение закрыто.

«Сообщается о стрельбе в школе Хайланд в Палмдейле. Ученики говорят, что видели человека с ружьем, они спрятались на территории школы», — сообщает в Twitter корреспондент телеканала Fox 11 Араксия Карапетян.

Шериф местного департамента полиции уже подтвердил факт присутствия вооруженного человека в Хайланде.

Напомним, что это уже не первый подобный случай в Калифорнии за последнее время. В конце апреля полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу по людям в южном пригороде Лос-Анджелеса. Злоумышленник застрелил женщину, которая, по предварительной версии, являлась его матерью, после чего забаррикадировался в доме. Спустя несколько часов преступник сдался властям.