Армия Великобритании утрачивает свою мощь из-за скудного военного бюджета, сообщают западные СМИ. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Army CRISIS: UK running out of money for equipment as Putin laughs at ?20BN black hole» («Кризис британской армии: Соединенное Королевство не может позволить себе траты на новое оборудование и модернизацию»), опубликованную изданием DailyStar.

Отношения между Великобританией и Россией стали крайне напряженными после того, как Лондон обвинил Кремль в причастности к отравлению Сергея Скрипаля на территории Великобритании.

Генсек ООН даже заявил: «Холодная война вернулась с удвоенной силой».

На фоне этих событий новости о том, что вооруженные силы Великобритании находятся в кризисном состоянии и даже не имеют достаточно финансирования для покупки нового оборудования, кажутся еще более тревожными. Недавно выяснилось, что руководство британских вооруженных сил не имеет денег на покупку новых подводных лодок или новых авианосцев, снабженных многоцелевыми истребителями Lightning II F-35.

Пока Владимир Путин и Дональд Трамп «играют мускулами» в Сирии, вооруженные силы Великобритании пытаются добиться увеличения финансирования, чтобы не потерять свою боеспособность. В британском парламенте план по закупке военной техники, представленный министерством обороны страны, назвали «нереальным» и указали на недопустимый дефицит в 21 млн фунтов стерлингов.

План по обеспечению военных частей Великобритании американской техникой до 2027 года, который представило на рассмотрение в палату общин министерство обороны страны, английские парламентарии сочли нереалистичным. Согласно планам ведомства, для британской армии необходимы 48 американских самолетов F-35.

Лейбористка Мэг Хильер, член парламентской комиссии по контролю за публичными расходами, заявила, что «ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы британские берега оказались незащищенными из-за неграмотного финансового планирования».

Видимо, в Москве скоро будут хохотать над «черной дырой» военного бюджета Соединенного Королевства и невозможностью отправить в море новые подлодки, а в небо — самолеты.

В отчете министерства обороны по планированию закупок оборудования сказано: «Министерству не хватает финансовых ресурсов, чтобы купить все необходимое оборудование».

Примечательно, что Консервативная партия перед выборами в 2017 году заявляла, что на закупку новой техники армия потратит 178 млрд фунтов за следующие десять лет и приобретет новые фрегаты, подводные лодки, бронетранспортеры и самолеты.

Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что дефицит бюджета в 21 миллион фунтов стерлингов, который сложился на ближайшие 10 лет, будет устранен, но британский парламент воспринял это очень скептически.