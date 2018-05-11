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Могерини заявила о намерении ЕС сохранить ядерную сделку с Ираном
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    Могерини заявила о намерении ЕС сохранить ядерную сделку с Ираном

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    Могерини заявила о намерении ЕС сохранить ядерную сделку с Ираном

    Брюссель, 11 мая. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен сохранить сделку по ядерному соглашению с Ираном.

    По ее словам, соглашение по ядерной программе Ирана позволяет предотвратить распространение конфликтов и сдерживает напряженность на Ближнем Востоке, поэтому Евросоюз намерен сохранить сделку в нынешнем виде, передает Infox.ru.

    «Для предотвращения распространения конфликтов, сдерживания напряженности, для сохранения того, что еще работает, что мы и намерены делать в случае иранской сделки», — сказала Могерини.

    Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по ядерной программе Ирана, а также планируют восстановить все санкции против Тегерана. Президент США подчеркнул, что Вашингтон намерен заключить новую сделку с Ираном.

    Автор: Алексей Громов
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