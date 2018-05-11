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Посетивший Донецк немецкий политик рассказал о своих впечатлениях
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    Посетивший Донецк немецкий политик рассказал о своих впечатлениях

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    Посетивший Донецк немецкий политик рассказал о своих впечатлениях

    Донецк, 11 мая. Депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что инфраструктура прифронтового Донецка не отличается от других городов Европы.

    Линдеманн вошел в состав большой делегации из 12 представителей. В состав делегации вошли представители из разных стран мира. Поводом для их приезда в Донецк стало участие делегации в мероприятиях по случаю празднования Дня республики, сообщает «ДАН».

    «Я тут в первый раз и, знаете что, Донецк выглядит как обычный европейский город. Вся инфраструктура здесь есть», — заявил Линдеманн.

    Автор: Дарья Смолина
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