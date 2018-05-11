Посетивший Донецк немецкий политик рассказал о своих впечатлениях

Донецк, 11 мая. Депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что инфраструктура прифронтового Донецка не отличается от других городов Европы.

Линдеманн вошел в состав большой делегации из 12 представителей. В состав делегации вошли представители из разных стран мира. Поводом для их приезда в Донецк стало участие делегации в мероприятиях по случаю празднования Дня республики, сообщает «ДАН».