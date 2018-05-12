Сирия итоги недели 6 – 12 мая: бои за Хаджар аль-Асвад, сопротивление курдам в Хасаке, агрессия Израиля против Сирии

Освобождение Хаджар аль-Асвад
На юге Дамаска не прекращаются вооруженные столкновения между силами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и правительственной армией. После того, как соседствующие с террористами ИГИЛ1 боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» покинули район Ялда и Бейт Сахм, войска смогли интенсифицировать наступление на террористов в южном Дамаске. В результате ожесточенных боев сирийская армия смогла разделить анклав боевиков ИГИЛ на две части между бывшим лагерем палестинских беженцев «Ярмук» и пригородом Хаджар аль-Асвад. После недолгого сопротивления, джихадисты потеряли значительную часть Хаджар аль-Асвада, сейчас инженерные части сирийской армии занимаются зачисткой освобожденных кварталов.
Удары ИГИЛ по Дамаску
Тем временем, боевики ИГИЛ в ответ на потерю территорий активизировали обстрелы мирной территории Дамаска. Как сообщают СМИ, террористы осуществили подрыв автомобиля на площади Аль-Мисат на юге столицы Сирии и провели обстрел площади из минометов. Источник в руководстве полиции Дамаска сообщил агентству SANA, что целью террористов было высотное здание — бизнес-центр в Дамаске. Погибли два мирных жителя, еще 14 ранены.
Курды против САА на Евфрате
Между тем, напряженная обстановка сохраняется на восточном берегу Евфрата. Как сообщают источники, отмечаются перестрелки между курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» и проправительственными силами САР. Бойцы курдского ополчения вновь атаковали позиции сирийской армии в районе населенного пункта Джанина. Также курды предприняли попытку атаковать позиции правительственных сил в районе населенного пункта Сальхия, однако были остановлены ответным огнем сирийцев.
Сопротивление курдам в Хасаке
Тем временем, сами курдские отряды на этой неделе вновь оказались под прицелом арабского большинства северо-восточной Сирии, которое недовольно произволом курдов и ведет партизанскую войну против боевиков «Демократических сил». К югу от административного центра провинции Хасака неизвестные атаковали управляемой ракетой автомобиль международной коалиции во главе с США. В ходе инцидента было ранено двое американских военнослужащих и несколько членов курдских формирований. Кроме того, в Хасаке активизировались ячейки отрядов народного сопротивления «Аль-Каям». Как сообщают источники, ополченцы взорвали штаб Демократических сил Сирии в провинции Хасака. Видеодоказательство опубликовано на странице ополчения в Twitter. Напомним, члены ополчения выступают против курдской оккупации и репрессий со стороны курдов по отношению к мирному арабскому населению.
Парад Победы на «Хмеймиме»
9 мая Россия отметила 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия также прошли и в Сирийской Арабской Республике. На авиабазе «Хмеймим» в Сирии 9 Мая состоялся военный парад. В параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы. Также были задействованы летчики смешанного авиационного полка, представители зенитного ракетного полка, медицинский отряд, военнослужащие-женщины, военная полиция, военные Сирийской Арабской Республики и боевая техника. Парад принял командующий группировкой войск ВС России в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев, командовал военным парадом генерал-майор Андрей Рузинский.
Израиль против Сирии
Несколько ночей подряд на южных границах Сирии продолжалось противостояние между Израилем и проправительственными силами. В ночь на 9 мая стали поступать сообщения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в повышенную боевую готовность, системы ПВО развернуты в сторону Голанских высот. Позднее не менее трех ракет были выпущены со стороны Израиля на восток в направлении сирийской провинции Эль-Кунейтра. Также сообщается об активности военно-воздушных сил. Часть ракет была сбита сирийскими силами ПВО, однако остальные ракеты упали в промышленной зоне Аль-Кисва к югу от Дамаска. По предварительным данным, погибли два мирных жителя.
Наиболее жесткие события произошли в ночь на 10 мая. После того, как силы Израиля обстреляли город Аль-Баас в провинции Эль-Кунейтра, проправительственные отряды Сил национальной обороны Сирии выпустили около 20 ракет по позициям Армии обороны Израиля на горе Хермон. В ответ израильские ВВС и ракетные войска провели массированный воздушный удар по позициям сирийской армии и проправительственных сил в Эль-Кунейтре и Дамаске, выпустив около 60 ракет по ключевым военным объектам вблизи Голанских высоты. Значительная часть израильских ракет также была сбита сирийскими силами ПВО. Тем не менее, подсчет ущерба от атаки Израиля по-прежнему продолжается.
1 Организация запрещена на территории РФ.