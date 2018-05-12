Сирия итоги недели 6 – 12 мая: бои за Хаджар аль-Асвад, сопротивление курдам в Хасаке, агрессия Израиля против Сирии

На юге Дамаска не прекращаются вооруженные столкновения между силами «Исламского государства» 1 (запрещено в РФ) и правительственной армией. После того, как соседствующие с террористами ИГИЛ 1 боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» покинули район Ялда и Бейт Сахм, войска смогли интенсифицировать наступление на террористов в южном Дамаске. В результате ожесточенных боев сирийская армия смогла разделить анклав боевиков ИГИЛ на две части между бывшим лагерем палестинских беженцев «Ярмук» и пригородом Хаджар аль-Асвад. После недолгого сопротивления, джихадисты потеряли значительную часть Хаджар аль-Асвада, сейчас инженерные части сирийской армии занимаются зачисткой освобожденных кварталов.

Тем временем, боевики ИГИЛ в ответ на потерю территорий активизировали обстрелы мирной территории Дамаска. Как сообщают СМИ, террористы осуществили подрыв автомобиля на площади Аль-Мисат на юге столицы Сирии и провели обстрел площади из минометов. Источник в руководстве полиции Дамаска сообщил агентству SANA, что целью террористов было высотное здание — бизнес-центр в Дамаске. Погибли два мирных жителя, еще 14 ранены.

Между тем, напряженная обстановка сохраняется на восточном берегу Евфрата. Как сообщают источники, отмечаются перестрелки между курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» и проправительственными силами САР. Бойцы курдского ополчения вновь атаковали позиции сирийской армии в районе населенного пункта Джанина. Также курды предприняли попытку атаковать позиции правительственных сил в районе населенного пункта Сальхия, однако были остановлены ответным огнем сирийцев.

Тем временем, сами курдские отряды на этой неделе вновь оказались под прицелом арабского большинства северо-восточной Сирии, которое недовольно произволом курдов и ведет партизанскую войну против боевиков «Демократических сил». К югу от административного центра провинции Хасака неизвестные атаковали управляемой ракетой автомобиль международной коалиции во главе с США. В ходе инцидента было ранено двое американских военнослужащих и несколько членов курдских формирований. Кроме того, в Хасаке активизировались ячейки отрядов народного сопротивления «Аль-Каям». Как сообщают источники, ополченцы взорвали штаб Демократических сил Сирии в провинции Хасака. Видеодоказательство опубликовано на странице ополчения в Twitter. Напомним, члены ополчения выступают против курдской оккупации и репрессий со стороны курдов по отношению к мирному арабскому населению.

9 мая Россия отметила 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия также прошли и в Сирийской Арабской Республике. На авиабазе «Хмеймим» в Сирии 9 Мая состоялся военный парад. В параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы. Также были задействованы летчики смешанного авиационного полка, представители зенитного ракетного полка, медицинский отряд, военнослужащие-женщины, военная полиция, военные Сирийской Арабской Республики и боевая техника. Парад принял командующий группировкой войск ВС России в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев, командовал военным парадом генерал-майор Андрей Рузинский.

Израиль против Сирии

Несколько ночей подряд на южных границах Сирии продолжалось противостояние между Израилем и проправительственными силами. В ночь на 9 мая стали поступать сообщения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в повышенную боевую готовность, системы ПВО развернуты в сторону Голанских высот. Позднее не менее трех ракет были выпущены со стороны Израиля на восток в направлении сирийской провинции Эль-Кунейтра. Также сообщается об активности военно-воздушных сил. Часть ракет была сбита сирийскими силами ПВО, однако остальные ракеты упали в промышленной зоне Аль-Кисва к югу от Дамаска. По предварительным данным, погибли два мирных жителя.

Наиболее жесткие события произошли в ночь на 10 мая. После того, как силы Израиля обстреляли город Аль-Баас в провинции Эль-Кунейтра, проправительственные отряды Сил национальной обороны Сирии выпустили около 20 ракет по позициям Армии обороны Израиля на горе Хермон. В ответ израильские ВВС и ракетные войска провели массированный воздушный удар по позициям сирийской армии и проправительственных сил в Эль-Кунейтре и Дамаске, выпустив около 60 ракет по ключевым военным объектам вблизи Голанских высоты. Значительная часть израильских ракет также была сбита сирийскими силами ПВО. Тем не менее, подсчет ущерба от атаки Израиля по-прежнему продолжается.