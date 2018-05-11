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Украинскую школу эвакуировали из-за распыления неизвестного вещества
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    Украинскую школу эвакуировали из-за распыления неизвестного вещества

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    Украинскую школу эвакуировали из-за распыления неизвестного вещества

    Киев, 11 мая. В одной из школ Павлограда Днепропетровской области Украины злоумышленник распылил неизвестное вещество. Проведена экстренная эвакуация почти 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы городского совета.

    Утром 11 мая злоумышленник распылил неизвестное вещество в школе №15, которое спровоцировало у учеников кашель и першение в горле. Администрация учебного заведения эвакуировала из здания школьников, педагогов и персонал, около 680 человек.

    На месте инцидента работали экстренные службы, включая сотрудников полиции. Специалисты взяли пробы воздуха для последующих анализов. Напомним, что это не первый случай отравления неизвестным веществом на Украине. 8 мая в Черкассах, Новомосковске и Кривом Роге студенты и школьники были госпитализированы из-за обмороков. 

    Автор: Ирина Селезнева
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