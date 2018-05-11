Кержаков может войти в новый тренерский штаб «Зенита»

Санкт-Петербург, 11 мая. Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков может войти в тренерский штаб основной команды сине-бело-голубых.

По информации Федерального агентства новостей, в настоящий момент лучший бомбардир в истории петербургского клуба совмещает должность главного тренера юношеской сборной России с работой в молодежных командах «Зенита», где он является координатором. По словам источника, Кержакову в скором времени будет предложено войти в новый штаб основного состава «Зенита».

Напомним, по окончании сезона главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет клуб, чтобы возглавить сборную Италии. В настоящий момент петербургский клуб продолжает поиск замены итальянцу.

На счету Кержакова 364 матча, 149 голов и 65 передач в футболке «Зенита». Он является не только лучшим голеадором в истории петербургского клуба, но и всего российского футбола.