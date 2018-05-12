Сирия как лакмусовая бумажка общества: почему в США и России по-разному относятся к погибшим героям своей страны

Несколько дней назад в провинции Хасака погибло 20 военнослужащих ВС США. Данный факт сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской арабской армии. Инцидент произошел в районе города Аш-Шаддади в результате атаки боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) на американскую автоколонну. Кроме двадцати убитых, столько же военнослужащих США — получили ранения. По итогам нападения Соединенные Штаты понесли потери и в технике: 8 бронемашин Hummer были уничтожены, повреждены или же захвачены атаковавшими террористами.

По понятным причинам, Пентагон умолчал об инциденте. Молчат об инциденте и оппозиционные американские СМИ. Никто не нагнетает обстановку в социальных сетях, распространяя вбросы в виде анонимных голосовых сообщений, стилизованных под речь американских военных. «Независимые центры расследований» не донимают родственников погибших и не выкладывают в открытый доступ личных данных военнослужащих. «Лидеры мнений», сидящие в Вашингтоне, не соревнуются друг с другом, кто назовет большее количество «реальных жертв» в Сирии. Никому в США и в голову не придет глумиться над своей страной, и уж, тем более, погибшими солдатами своей страны.

Почему же тогда в России мы наблюдаем ровно противоположную ситуацию? Почему явные фейки, порочащие честь защитников Родины, находят у нашей молодежи такой живой отклик? Почему у нас в стране идет тренд на отсутствие патриотизма? Показательным в этом отношении является случай с погибшими в Сирии российскими добровольцами из так называемой ЧВК «Вагнер».

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года международная коалиция нанесла авиаудар по проправительственным силам в районе населенного пункта Хшам на левом берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Как только стало известно о том, что среди сирийских и проиранских ополченцев, были и российские военные специалисты, медийное пространство захлестнула волна дезинформации. Более всех в создании фейков отличились блогер Анатолий Несмиян, скрывающийся под псевдонимом Эль-Мюрид, одиозный русскоязычный интернет-ресурс Conflict Intelligence Team (CIT) под руководством Руслана Левиева и ряд украинских СМИ. Именно их информацию о «сотнях погибших» среди добровольцев ЧВК «Вагнер» подхватывали зарубежные и даже некоторые отечественные СМИ.

Данное количество потерь опроверг глава «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, который некоторыми СМИ называется одним из руководителей ЧВК «Вагнер». По его заявлению, в ходе столкновения с проамериканскими силами в Сирии погибло 14 российских добровольцев. Сведения главы «Лиги ветеранов военных конфликтов» подтвердил и авторитетный немецкий журнал Der Spiegel: по информации журналистов издания, которые прибыли в Дейр-эз-Зор, погибших российских добровольцев было около десятка. Более того, российские бойцы даже не принимали участия в военных действиях: они находились в рядом расположенном селении Ат-Табия, и самолеты коалиции зацепили их по ошибке.

Андрей Трошев призвал прекратить истерию в средствах массовой информации, «перестать наматывать сопли на мельницы врагов». Однако враги России продолжили плясать на костях погибших героев. С тем, как освещалась гибель российских добровольцев ЧВК «Вагнер», можно ознакомиться в прошлых материалах ФАН.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что основная причина данной тенденции — это американская позиция по поводу патриотизма. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН):

«С точки зрения Соединенных Штатов, а именно их политику проводят либеральные СМИ и «прогрессивная общественность» в России, патриотизм позволен только США и только американский патриотизм является «правильным», «демократическим» и «либеральным». Это связано с тем, что Соединенные Штаты — это уникальная и исключительная страна, как сказал недавно новый госсекретарь США, в отличие от той же России, которая уникальная, но не исключительная, по мнению того же американского чиновника».

По мнению эксперта, навязанные штампы, которые транслируются американскими СМИ, американскими политиками, экспертным сообществом, по сути, приводит к тому, что патриотизм не является трендом, не является модным для других стран, в том числе и прежде всего, для России:

«Это элемент информационной войны против нашей страны, основная задача которой ослабить российское общество. То, что мы наблюдаем сейчас, — это ровно та же кампания, которая в свое время велась против Советского Союза. Она направлена на то, чтобы дискредитировать действия государства, поставить под сомнение наши достижения и победы, зародить сомнение в целесообразности тех или иных действий, которые проводит наша страна и поставить под удар общественные ценности. В первую очередь — это ценность патриотизма. Потому что именно ценность патриотизма позволяет не только консолидировать общество, но и действовать не ради своих корыстных, эгоистичных интересов каждому члену общества, а ради интересов своей страны».

По словам собеседника ФАН, на протяжении нескольких десятков лет нас убеждают, что патриотизм устарел, что патриотизм — это «последнее прибежище негодяев», что патриотизм не моден, что нет смысла проливать кровь ради своего государства:

«Между тем, мы прекрасно понимаем и знаем, насколько велик патриотический дух у самого американского народа. Это и трепетное отношение к государственной символике, американской конституции, традициям, это преподавание для каждого школьника и студента в США, невзирая на специальность, основ политической система Соединенных Штатов, это и «Патриотический акт», который был издан в 2001-м году. Для рядового американца быть патриотом — это не модно, и не в тренде, это естественно. В то же самое время, для жителей других стран у Соединенных Штатов есть рецепт отказа от патриотизма, потому что патриотизм якобы «устарел»».

Подобная политика двойных стандартов очень явственно проявляется и в отношении тех или иных военных действий:

«Мы можем сравнить то, как обсуждаются военные действия с участием американцев в Соединенных Штатах, какое трепетное там отношение к человеческим жертвам тех людей, которые отдали жизни. Кстати, по достаточно сомнительным причинам, поскольку Соединенные Штаты воюют не на легитимной основе в той же Сирии. Но в то же самое время, любые действия России, любые жертвы, которая наша страна несет, (а очевидно, что без жертв невозможно вести никакую военную кампанию), любые жертвы России гиперболизируются. Сразу возникает достаточно масштабная кампания против России, которая должна убедить нас в том, что эти жертвы напрасны, что эти жертвы в сотни, в тысячи раз больше, чем в реальности, что власть якобы «скрывает» от нас масштаб жертв, что наше оружие никуда не годится, что наши солдаты являются пушечным мясом. Сразу вытаскивается на божий свет призрак Афганистана, сразу идут заявления о том, что это «преступная политика»».

Эксперт добавил, что все это хорошо отрежиссированная, хорошо скоординированная деятельность, порождающая массу фейков:

«Крупицы реальности превращаются в огромный вал дезинформации, которая должна убедить российскую общественность в том, что россияне гибнут непонятно для чего далеко от своей страны, посеять семена сомнений в том, что мы осуществляем правильную политику, ну, и, прежде всего, нанести удар по нашим патриотическим ценностям».

1 Организация запрещена на территории РФ.