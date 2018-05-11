Меню
Политика
ВСУ прицельно обстреляли школу-интернат в Докучаевске
Новости Сирии
Замглавы МИД РФ провел переговоры с представителем оппозиции Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    ВСУ прицельно обстреляли школу-интернат в Докучаевске

    77

    ВСУ прицельно обстреляли школу-интернат в Докучаевске

    Донецк, 11 мая. Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике. В этот раз под прицельный огонь из БМП-2 попала школа-интернат.

    Украинские вооруженные силы прицельно обстреляли школу-интернат, расположенную по улице Ленина, 40. Огонь был открыт с направления Новотроицкое, как сообщает представительство ДНР в СЦКК.

    По словам директора школы, обстрел случился около полудня, в это время она как раз возвращалась в школу. Она отметила, что в результате обстрела были повреждены входная дверь школы и остекление.

    Как стало известно, в результате случившегося никто не пострадал. Школа закрыта на выходные.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.