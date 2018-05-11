ВСУ прицельно обстреляли школу-интернат в Докучаевске

Донецк, 11 мая. Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике. В этот раз под прицельный огонь из БМП-2 попала школа-интернат.

Украинские вооруженные силы прицельно обстреляли школу-интернат, расположенную по улице Ленина, 40. Огонь был открыт с направления Новотроицкое, как сообщает представительство ДНР в СЦКК.

По словам директора школы, обстрел случился около полудня, в это время она как раз возвращалась в школу. Она отметила, что в результате обстрела были повреждены входная дверь школы и остекление.

Как стало известно, в результате случившегося никто не пострадал. Школа закрыта на выходные.