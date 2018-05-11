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Сирия: САА обнаружила один из крупнейших туннелей боевиков ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: САА обнаружила один из крупнейших туннелей боевиков ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: САА обнаружила один из крупнейших туннелей боевиков ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 11 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили один из крупнейших туннелей боевиков в районе Хаджар аль-Асвад на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник

    По данным источника, туннель был обнаружен отрядами Республиканской гвардии САА в районе Хаджар аль-Асвад на южных окраинах Дамаска. Туннель был создан боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Туннель протяженностью более одного километра пролегает в районе шоссе Дамаск - Даръа.

    Ранее стало известно, что подразделения правительственных сил подняли государственные флаги Сирии в городах Ялда, Бабила и Бейт-Сахм на юге Дамаска. В настоящее время данные населенные пункты находятся под полным контролем правительственных войск. В ближайшее время в освобожденных городах откроются полицейские участки и государственные учреждения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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