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Вера Савченко принесла торт голодающей в СИЗО сестре
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    Вера Савченко принесла торт голодающей в СИЗО сестре

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    Вера Савченко принесла торт голодающей в СИЗО сестре

    Киев, 11 мая. Украинский депутат Надежда Савченко, которая объявила голодовку, протестуя против своего ареста,  за 50 дней потеряла 17 килограммов. Об этом в пятницу заявила ее сестра Вера.

    По ее словам, сейчас народная избранница весит 68 килограммов.

    «Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, так как ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя», — отметила Вера Савченко.

    Она также добавила, что вместе с матерью принесла своей сестре торт, чтобы поздравить ее с днем рождения, пишут украинские СМИ.

    Ранее сообщалось, что адвокаты Надежды Савченко отказались представлять ее интересы в суде из-за Веры, которая постоянно вмешивается в их работу. Она предложила своей сестре нанять другого юриста, однако та ответила отказом.

    Надежда Савченко подозревается в намерении устроить теракт в здании Верховной рады и администрации президента. Суд арестовал депутата на время проведения следственных действий. Парламентарий, протестуя против заключения под стражу, объявила голодовку.

    Автор: Антон Соколов
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