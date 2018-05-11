Главные новости 11 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 11 мая.

По результатам исследования компании HeadHunter, только 6 % россиян считают необходимым повысить пенсионный возраст в России. При этом наилучшим возрастом выхода на пенсию для женщин они считают 60 лет, а для мужчин — 63 года. В Госдуме прокомментировали результаты опроса россиян об оптимальном пенсионном возрасте.

В США признали, что российский высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире, но отметили, что это не гиперзвуковое оружие. Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американцы сильно заблуждаются. «США не понимают, что такое «Кинжал»: в России ответили на критику уникального ракетного комплекса.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал выступление представительницы России Юлии Самойловой на песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне не самым удачным. Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении» в Лиссабоне.

Девять иностранных летательных аппаратов за неделю были замечены у границ России. О самолетах-разведчиках сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда». ВКС РФ четыре раза за неделю вылетали на перехват иностранных разведсредств.

В период с 8-го по 10-е мая в окрестностях города Аш-Шаддади на юге провинции Хасака была атакована колонна ВС США. Согласно данным источника ФАН в Сирии, были убиты около 20 американских солдат. Другие подробности — в статье ФАН. Сирия — место гибели сотен солдат США: 20 американских военных убиты при нападении в Хасаке.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время встречи в немецком Ахене с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном «скоординировал» будущую встречу в «нормандском формате». Однако лидеры Германии и Франции отказались выходить с Порошенко на совместную пресс-конференцию. «Волкер утешит»: отказ Меркель и Макрона от пресс-конференции с Порошенко прокомментировали в Сети.

Треть зрителей ушла с концерта украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» в Гааге из-за русофобской фразы солиста Олега Скрипки. Об этом певец рассказал в интервью телеканалу «112». Лещенко отреагировал на русофобское высказывание Скрипки: Надо запретить ему выступать в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об уходе журналиста Максима Шевченко из Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает корреспондент ФАН. Песков об уходе Шевченко из СПЧ: «Это право каждого».