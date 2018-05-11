Меню
Весь мир
Главные новости 11 мая
Новости Сирии
Сирия: позиции террористов ИГ в южных районах Дамаска попали на видео
Следующая новость
Загрузка...

    Главные новости 11 мая

    224

    Главные новости 11 мая

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 11 мая.

    По результатам исследования компании HeadHunter, только 6 % россиян считают необходимым повысить пенсионный возраст в России. При этом наилучшим возрастом выхода на пенсию для женщин они считают 60 лет, а для мужчин — 63 года. В Госдуме прокомментировали результаты опроса россиян об оптимальном пенсионном возрасте.

    В США признали, что российский высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире, но отметили, что это не гиперзвуковое оружие. Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американцы сильно заблуждаются. «США не понимают, что такое «Кинжал»: в России ответили на критику уникального ракетного комплекса.

    Продюсер Иосиф Пригожин назвал выступление представительницы России Юлии Самойловой на песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне не самым удачным. Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении» в Лиссабоне.

    Девять иностранных летательных аппаратов за неделю были замечены у границ России. О самолетах-разведчиках сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда». ВКС РФ четыре раза за неделю вылетали на перехват иностранных разведсредств.

    В период с 8-го по 10-е мая в окрестностях города Аш-Шаддади на юге провинции Хасака была атакована колонна ВС США. Согласно данным источника ФАН в Сирии, были убиты около 20 американских солдат. Другие подробности — в статье ФАН. Сирия — место гибели сотен солдат США: 20 американских военных убиты при нападении в Хасаке.

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время встречи в немецком Ахене с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном «скоординировал» будущую встречу в «нормандском формате». Однако лидеры Германии и Франции отказались выходить с Порошенко на совместную пресс-конференцию. «Волкер утешит»: отказ Меркель и Макрона от пресс-конференции с Порошенко прокомментировали в Сети.

    Треть зрителей ушла с концерта украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» в Гааге из-за русофобской фразы солиста Олега Скрипки. Об этом певец рассказал в интервью телеканалу «112». Лещенко отреагировал на русофобское высказывание Скрипки: Надо запретить ему выступать в России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об уходе журналиста Максима Шевченко из Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает корреспондент ФАН. Песков об уходе Шевченко из СПЧ: «Это право каждого».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.