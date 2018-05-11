Агутин назвал Самойлову мужественным человеком, а «Евровидение» — дурацким конкурсом
Москва, 11 мая. Российский музыкант Леонид Агутин заявил, что не любит «Евровидение» за плохие песни. При этом он назвал участницу от РФ Юлию Самойлову мужественным человеком.
Певица Юлия Самойлова не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение», который в этом году проходит в Лиссабоне.
«Этот конкурс в принципе не люблю, там плохо поют плохие песни. Эстрадный конкурс, дурацкий», — сказал Агутин.
Музыкант добавил, что ни одна хорошая песня не попадает на «Евровидение». Агутин считает, что Россия с самого начала не могла рассчитывать на попадание в финал. Он отметил, что у Самойловой добрая душа и она является мужественным человеком, но для победы нужно было отправлять другого кандидата.
«Но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли», — заключил Агутин.