Москва, 11 мая. Российский музыкант Леонид Агутин заявил, что не любит «Евровидение» за плохие песни. При этом он назвал участницу от РФ Юлию Самойлову мужественным человеком.

Певица Юлия Самойлова не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение», который в этом году проходит в Лиссабоне.

«Этот конкурс в принципе не люблю, там плохо поют плохие песни. Эстрадный конкурс, дурацкий», — сказал Агутин.

Музыкант добавил, что ни одна хорошая песня не попадает на «Евровидение». Агутин считает, что Россия с самого начала не могла рассчитывать на попадание в финал. Он отметил, что у Самойловой добрая душа и она является мужественным человеком, но для победы нужно было отправлять другого кандидата.