Сирия новости 11 мая 19.30: САА наступает на позиции ИГ в Хаджар аль-Асваде, в Идлибе продолжаются бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурией»

Сирия, 11 мая. САА штурмует здание школы в районе Хаджар аль-Асвад, в Идлибе продолжаются бои между «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Джебхат Тахрир Сурией», российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: штурмуют здание школы в Хаджар аль-Асваде.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурией» в Идлибе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: ведут бои с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Турции: наносят удары по позициям YPG в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает освобождать от «Исламского государства»1 район Хаджар аль-Асвад к югу от сирийской столицы. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что правительственные войска САР штурмуют здание школы Базель.

Кроме того военный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@watanisy), что солдаты войск Башара Асада захватила у ИГИЛ1 несколько зданий в районе лагеря беженцев Ярмук.

Провинция Алеппо

ВВС Турции продолжают наносить удары по пунктам дислокации курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Африн на севере провинции Алеппо. Об этом пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@QASIOUN_NEWS) местный источник.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Шейх Надир, передает местный Twitter-канал (@RealNewsAleppo). Автор публикации отмечает, что российские врачи провели медицинские осмотры всех нуждающихся.

Провинция Дейр-эз-Зор

На левом берегу Евфрата продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ DefenseUnits), что перестрелки отмечаются в районе деревни Багус.

Ранее сообщалось, что в рамках операции SDF и поддерживающей их международной коалиции «Буря Джазиры», официально направленной против ИГ, ударам подверглись населенные пункты Аль-Хаджин, Аль-Бухатыр, Аль-Багур. Никаких данных о потерях террористов не поступало. Одновременно с этим сообщается о казнях мирных жителей, которые проводят ИГИЛовцы.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам радикальных исламистов недалеко от деревни Рам Хамдан, передает военный источник в Telegram (@NRVR11).

Семь автобусов с боевиками, вывезенными из южных пригородов Дамаска, прибыло в Идлиб. Об этом пишет информационное агентство Qasioun News.

На юге региона продолжаются стычки между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Ранее сообщалось, что на мине подорвался автомобиль связанной с «Ан-Нусрой» группировки «Джейш аль-Изза». Местные источники обвинили в организации подрыва боевиков «Тахрир Сурии».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)