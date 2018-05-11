Меню
Украина
Путин был прав: журналист Гордон назвал Украину «недогосударством» на грани распада
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ уничтожили объекты террористов на юге провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Путин был прав: журналист Гордон назвал Украину «недогосударством» на грани распада

    184

    Путин был прав: журналист Гордон назвал Украину «недогосударством» на грани распада

    Киев, 11 мая. Киевский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украине угрожает распад. По его словам, формулировка «недогосударство» применительно к Украине точна, так как власти страны не проявляют заботы о своем населении. 

    Журналист отметил, что оценка событий на Украине президентом России Владимиром Путиным является совершенно верной. При этом Гордон приписал российскому лидеру авторство слов о «недогосударстве» и согласился с этой позицией.    

    «Путин прав, говоря, что Украина — недогосударство... завтра может произойти распад Украины, и мы глазом не успеем моргнуть… от Украины останутся несколько кусков. Это вполне возможно…» — сказал Гордон в эфире канала «112 Украина».

    Отрывок выступления опубликован в Facebook.

    По его словам, ни при одном президенте Украины ситуации подобной той, которая создалась сейчас, в стране не было. Гордон подчеркнул, что на Украине «дегенеративные избиратели (журналист уточнил, что эпитет относится не ко всем избирателям — прим. ФАН) выбирают дегенеративных руководителей», а страна находится на грани распада.

    Напомним, ранее о том, что Украину вполне может ждать распад, говорил российский политолог Алексей Мухин. По его словам, закон о реинтеграции Донбасса приблизит раскол страны с запада. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.