«Нужно готовиться к новым диверсиям»: в Госдуме объяснили, зачем Киеву стягивать войска на границу с Крымом

Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко призвала правительство страны направить дополнительный контингент ВСУ на границу с Крымом и в приграничных населенных пунктах. Соответствующую инициативу она разместила на своей странице в соцсети Facebook.

«За 4 года оборонные возможности Украины значительно выросли, но присутствие силовых структур вблизи оккупированного Крыма мизерная, их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России», — написала она.

Кроме того, Гопко заявила о необходимости усиления присутствия украинских гвардейцев, полиции и погранслужбы на юге Херсонской области и, в особенности, в Геническом районе. Глава комитета по иностранным делам сообщила, что просьба была направлена и министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Комментируя призыв Гопко увеличить военный контингент на границе с Крымом, заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне и безопасности Юрий Швыткин сообщил, что «подобные заявления носят исключительно провокационный характер и направлены на эскалацию напряженности, усиление подрывной, а также разведывательно-диверсионной деятельности в отношении Российской Федерации и ее жителей».

«Нужно отметить, что мы никогда не предпринимали никаких действий в отношении суверенного государства Украина, всегда с уважением относились и сейчас относимся к Киеву и его народу. Но вместе с тем, я хочу отметить, что наши границы находятся под надежным замком, под надежной защитой, и вызывают недоумение подобного рода заявления, которые идут не во благо выстраиванию добрососедских отношений между нашими странами. Они направлены на подрыв стабильности, на подрыв доверия друг к другу», — пояснил корреспонденту ФАН народный избранник.

При этом депутат заявил, что направление дополнительных военных частей Украины никак не скажется на безопасности региона. Дело в том, что в настоящее время Крым является настоящей военной крепостью, за безопасность которой отвечает самое современное вооружение и отлично обученные военнослужащие.

«Нужно понимать, что Киев в очередной пытается отчитаться перед Вашингтоном и показать, что предпринимает попытки насолить России. На деле нужно готовиться к новым диверсиям со стороны Киева. Но нужно понимать, мы будем оставаться в плановом режиме, какого-то ответного усиления не предполагается», — заключил Швыткин.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинским компаниям потери в Крыму. В свою очередь Москва подвергла критике данное решение и не признала решение Гааги.