Не надо было портить: политолог объяснил, почему Молдавия хочет восстановить отношения с Россией

Правительство Молдавии намерено восстановить отношения с Россией. Об этом в ходе дебатов с депутатами парламента заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип. Он также отметил: сейчас ситуация сложная, но ее можно исправить, используя грамотный подход.

«Предпринимаем усилия по преодолению сложного периода в отношениях с Москвой», — подчеркнул Филип.

По словам политолога международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, для восстановления отношений между Кишиневом и Москвой есть множество причин, но главная из них – подписание соглашения с Евразийским союзом.

«Не надо было ничего портить. Ситуация очень быстро меняется для правящей группы Молдавии. Уже через неделю в стране пройдут досрочные выборы. А это очень важный фактор, — отмечает Брутер. — В ближайшие дни глава государства Игорь Додон подпишет соглашение о том ,что Молдавия будет наблюдателем в ЕАС. А эта одна из главных причин для улучшения отношений с Россией. В прошлом году, как вы помните, мнения премьера и президента на предмет того, как должно выстраиваться взаимодействие с Москвой, разошлись. А сейчас, когда лидер Молдавии подписывает соглашение с Евразийским союзом, очевидно, что правительство не должно иметь диаметрально противоположную точку зрения на то, как выстраивать внешнеполитические связи. И если президент — за особые отношения с Россией, то премьер должен быть хотя бы за нормальные».

В интервью Федеральному агентству новостей политолог прокомментировал и экономическую составляющую вопроса.

«С экономической точки зрения, эти отношения нужнее Молдавии, нежели России. Небольшой стране очень непросто поставлять что-то особенное на очень емкий и разноплановый российский рынок. Поэтому для Кишинева, безусловно, экономические отношения с Москвой стоят в приоритете».

Премьер-министр Молдавии Павел Филип также подчеркнул: сегодня проевропейское правительство «прагматично смотрит на вещи и понимает важность рынка России и СНГ».

Напомним, отношения между Москвой и Кишиневом испортились в прошлом году. Тогда правительство Филипа решило предпринять череду антироссийских шагов. Молдавская сторона высылала российских дипломатов, закрывала въезд артистам, журналистам и культурным деятелям, Дмитрия Рогозина объявили персоной нон грата. Глава государства Игорь Додон тогда эти шаги не поддержал, так как всегда выступал за стратегическое партнерство с Россией. Однако конституционный суд страны ограничил его полномочия по запросу правящей партии.