Военкомат переклеил фото пастафарианца с дуршлагом на голове

Москва, 11 мая. Последователь Русской пастафарианской церкви Михаил Самин сообщил, что в военкомате в приписном свидетельстве переклеили его фотографию, заменив первоначальный снимок, на котором молодой человек запечатлен с дуршлагом на голове.

Россиянин Михаил Самин сообщил в Facebook, что в 2018 году подал документы в военкомат на прохождение альтернативной гражданской службы. В ведомстве ему отказали, однако при выдаче приписного свидетельства выяснилось, что сотрудники поменяли фотографию призывника.

На первоначальном снимке, как утверждает пастафарианец, он был запечатлен с «головным убором» — дуршлагом, однако в свидетельстве его фото заменили. Военкомат использовал фото 2016 года, на котором Самин позирует с фантастом Сергеем Лукьяненко без головного убора.