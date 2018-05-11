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Выписанный из больницы Керимов вернется во Францию
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    Выписанный из больницы Керимов вернется во Францию

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    Керимов выписан из больницы и вернется во Францию

    Москва, 11 мая. Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов выписан из больницы, его самочувствие улучшилось, сенатор готовится вернуться во Францию. Об этом рассказал помощник парламентария Алексей Красовский.

    «Самочувствие его в настоящее время нормальное, он выписан. Он вернется во Францию в точном соответствии со сроком, определенным французским судом», — приводит комментарий Красовского РИА Новости.  

    Помощник Керимова подчеркнул, что сенатор никогда не нарушал сроков посещения России, определенных судом.

    Напомним, в конце прошлого года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы, во Франции ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. С тех пор он находится под следствием во Франции, но время от времени его отпускают в Россию.

    6 мая стало известно, что сенатор доставлен в госпиталь Вишневского в Красногорске. У парламентария возникли проблемы с сердцем, отмечают Дни.ру.

    Автор: Федор Веснин
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