«Начало камбэка в большую политику»: Собчак обрадовало предложение Кудрину

Москва, 11 мая. Российская журналистка Ксения Собчак отреагировала на сообщение о том, что бывшему министру финансов России Алексею Кудрину поступило предложение возглавить Счетную палату.

Собчак заявила, что «искренне рада» за Кудрина, который на данный момент обдумывает предложение возглавить Счетную палату. По мнению журналистки, бывший министр финансов достоин этого. Собчак выразила надежду, что это станет для него началом «comebacka в большую политику».

Искренне рада за Кудрина. Считаю,что он достоин и большего,и надеюсь , что это начало comebacka в большую политику. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) May 11, 2018

Ранее стало известно, что Алексей Кудрин получил предложение возглавить Счетную палату. Как сообщил пресс-секретарь Кудрина Павел Кузнецов, бывший министр финансов обдумывает предложение. Даты консультаций Алексея Кудрина с фракциями Государственной думы по поводу назначения еще не определены.