США извинились перед канадским министром за попытку снять с него тюрбан

Оттава, 11 мая. Министр промышленности Канады Навдип Байнс, который является сикхом, заявил, что сотрудники американского аэропорта в Детройте пытались заставить его снять тюрбан.

По его словам, инцидент произошел год назад. Политику, который отказался снимать религиозный головной убор, пришлось пройти дополнительный досмотр. Только после того, как он продемонстрировал свой дипломатический паспорт, его согласились пропустить.

Байнс добавил, что впоследствии власти США признали действия сотрудников аэропорта некорректными и принесли ему извинения, пишет «Комсомольская правда».

«Носить тюрбан — мой религиозный долг. Просьба снять его очень меня расстроила. Я понимаю, что безопасность важна, но правила есть правила», — подчеркнул министр.

Напомним, что сикхи являются этноконфессиональной группой, проживающей в Индии, которая исповедует сикхизм. В основном среди сикхов преобладают жители индийского штата Пенджаб. Представители данной группы также встречаются в странах Юго-Восточной Азии, Африки, на Фиджи и в Великобритании.