Сирия: ракета боевиков ИГ попала в жилой дом на юге Дамаска, есть жертвы

Бейрут, 11 мая. Квартал Тадамон на юге Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ИГ1. По информации сирийского государственного канала, в результате атаки есть погибшие.

По предварительной информации, одна из ракет разорвалась в жилом доме, из-за чего погибли люди, также есть раненые.

В пятницу сообщалось, что сирийская армия обнаружила один из крупнейших туннелей, построенных боевиками в Сирии во время их текущей операции в городе Хаджар-аль-Асвад на этой неделе.

Напомним, несколько дней назад террористы, удерживающие форпост на южной окраине города в квартале Хаджр-эль-Асвад, выпустили снаряды по площади Марджа и попали в высотное здание Бурдж-Димашк. Жертвами обстреля стали четыре человека.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.