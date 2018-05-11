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Сирия: ракета боевиков ИГ попала в жилой дом на юге Дамаска, есть жертвы
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    Сирия: ракета боевиков ИГ попала в жилой дом на юге Дамаска, есть жертвы

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    Сирия: ракета боевиков ИГ попала в жилой дом на юге Дамаска, есть жертвы

    Бейрут, 11 мая. Квартал Тадамон на юге Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ИГ1. По информации сирийского государственного канала, в результате атаки есть погибшие. 

    По предварительной информации, одна из ракет разорвалась в жилом доме, из-за чего погибли люди, также есть раненые.

    В пятницу сообщалось, что сирийская армия обнаружила один из крупнейших туннелей, построенных боевиками в Сирии во время их текущей операции в городе Хаджар-аль-Асвад на этой неделе.

    Напомним, несколько дней назад террористы, удерживающие форпост на южной окраине города в квартале Хаджр-эль-Асвад, выпустили снаряды по площади Марджа и попали в высотное здание Бурдж-Димашк. Жертвами обстреля стали четыре человека.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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