Кудрину лучше было отказаться от поста в Счетной палате — бывший министр

Москва, 11 мая. Назначение руководителем главного контрольно-ревизионного органа страны станет тупиком для бывшего министра финансов, заявил Федеральному агентству новостей известный экономист, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

«Не понятно еще, как президент страны отнесется к инициативе парламента. Но с позиции в Счетной палате проводить предлагаемые Алексеем Кудриным реформы не удастся», — считает Ясин.

Напомним, что основной функцией Счетной палаты России является проверка расходования бюджетных средств и надзор за управлением государственной собственностью.

«Мне кажется, для Алексея Кудрина было бы лучше оставаться главой Центра стратегических инициатив и влиятельным человеком с точки зрения определения экономической политики правительства», — говорит Евгений Ясин, возглавлявший российское министерство экономики в 1994—97 годах.

Алексей Кудрин, министр финансов России с 2000 по 2011 год, согласился возглавить Счетную палату, пишут российские СМИ.

С 2013 года Счетную палату возглавляет Татьяна Голикова, но 7 мая премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ее кандидатуру на пост своего заместителя, курирующего социальный блок.

В апреле стало известно, что Центр стратегических разработок, совет которого возглавляет Кудрин, предложил стратегию развития России с 2018 до 2024 года по семи ключевым направлениям. Эту стратегию не раз называли планом работы правительства на ближайшие шесть лет.

Ранее сегодня научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент Российской академии наук Руслан Гринберг в интервью ФАН назвал назначение Алексея Кудрина председателем Счетной палаты «равносильным понижению».