Хакеры научились управлять смартфонами через Siri, Alexa и Google Assistant

Москва, 11 мая. Ученые рассказали, как можно отправлять скрытые для человеческого уха команды Siri, Alexa и ассистенту Google.

Китайским и американским ученым удалось скрытно активировать системы искусственного интеллекта на смартфонах, посредством чего можно заставить устройство набрать определенный номер или открыть нужный сайт.

Опасность состоит в том, что злоумышленники могут воспользоваться лазейкой для разблокирования запертых дверей и осуществления денежных переводов, опасается The New York Times.

Компании Apple, Amazon и Google, безопасность чьих голосовых помощников оказалась под угрозой, заверили, что усилят меры контроля и постараются защитить пользователей.

Напомним, что ранее группа ученых из Китая, проанализировав различные системы искусственного интеллекта, пришла к выводу, что сервис Siri является самым «глупым».