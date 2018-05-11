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Хакеры научились управлять смартфонами через Siri, Alexa и Google Assistant
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    Хакеры научились управлять смартфонами через Siri, Alexa и Google Assistant

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    Хакеры научились управлять смартфонами через Siri, Alexa и Google Assistant

    Москва, 11 мая. Ученые рассказали, как можно отправлять скрытые для человеческого уха команды Siri, Alexa и ассистенту Google.

    Китайским и американским ученым удалось скрытно активировать системы искусственного интеллекта на смартфонах, посредством чего можно заставить устройство набрать определенный номер или открыть нужный сайт.

    Опасность состоит в том, что злоумышленники могут воспользоваться лазейкой для разблокирования запертых дверей и осуществления денежных переводов, опасается The New York Times.

    Компании Apple, Amazon и Google, безопасность чьих голосовых помощников оказалась под угрозой, заверили, что усилят меры контроля и постараются защитить пользователей.

    Напомним, что ранее группа ученых из Китая, проанализировав различные системы искусственного интеллекта, пришла к выводу, что сервис Siri является самым «глупым».

    Автор: Екатерина Кухарева
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