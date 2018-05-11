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Германия успокоила протестующую против «Северного потока — 2» Прибалтику
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Замглавы МИД РФ провел переговоры с представителем оппозиции Сирии
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    Германия успокоила протестующую против «Северного потока — 2» Прибалтику

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    Германия успокоила протестующую против «Северного потока — 2» Прибалтику

    Берлин, 11 мая. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас учтет позицию протестующих против строительства газопровода «Северный поток — 2» прибалтийских стран. Соответствующее заявление было сделано после встречи с главами МИД Эстонии, Литвы и Латвии.

    «Хотел бы подчеркнуть, что правительство Германии… считает, что это прежде всего коммерческий проект, проект частной промышленности,  — цитирует zw.it министра. — Однако я буду иметь в виду, что есть потребность в более подробной информации, более подробных дискуссиях по этому вопросу».

    Ранее президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, к ходе которых были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией проекта «Северный поток – 2».

    Напомним, накануне российский посол в Германии Сергей Нечаев призвал партнеров РФ по газопроводу «Северный поток – 2» к прагматизму и здравому смыслу.

    Автор: Тимур Румянцев
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