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Генсек НАТО приедет на встречу с Трампом в США
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    Генсек НАТО приедет на встречу с Трампом в США

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    Генсек НАТО приедет на встречу с Трампом в США

    Вашингтон, 11 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит США для консультаций в преддверии саммита Североатлантического альянса. У генсека НАТО пройдет встреча с американским президентом Дональдом Трампом 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    «Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Белом доме 17 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

    Трамп и Столтенберг обсудят предстоящий саммит НАТО, который запланирован на июль, рассмотрят продвижение в приоритетных для Америки вопросов НАТО, а также роль альянса в международной борьбе с терроризмом.

    Как сообщает пресс-служба Белого дома, встреча американского лидера Дональда Трампа и генерального секретаря Йенса Столтенберга станет «подтверждением приверженности» США Североатлантическому альянсу.

    Автор: Дарья Смолина
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