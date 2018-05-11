Генсек НАТО приедет на встречу с Трампом в США

Вашингтон, 11 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит США для консультаций в преддверии саммита Североатлантического альянса. У генсека НАТО пройдет встреча с американским президентом Дональдом Трампом 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Белом доме 17 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Трамп и Столтенберг обсудят предстоящий саммит НАТО, который запланирован на июль, рассмотрят продвижение в приоритетных для Америки вопросов НАТО, а также роль альянса в международной борьбе с терроризмом.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, встреча американского лидера Дональда Трампа и генерального секретаря Йенса Столтенберга станет «подтверждением приверженности» США Североатлантическому альянсу.