Маск показал видео из тоннеля для электробуса под Лос-Анджелесом

Вашингтон, 11 мая. Глава компаний SpaceX и Tesla, американский изобретатель и инвестор Илон Маск объявил, что первый тоннель под Лос-Анджелесом, предназначенный для движения скоростных электробусов, почти готов.

О том, что Boring Company вот-вот завершит постройку тоннеля, Маск рассказал в Instagram, сопроводив сообщение роликом, на котором видно, как идет работа над реализацией очередного амбициозного проекта миллиардера.

Маск заявил, что демонстрационные поездки по тоннелю начнутся уже в течение нескольких месяцев.

«Первый тоннель Boring Company под Лос-Анджелесом почти готов! В преддверии окончательного утверждения регулирующими органами мы через несколько месяцев организуем демонстрационные поездки», — отметил глава SpaceX.

Маск также рассказал, что использовать подземную магистраль первое время можно будет бесплатно.

Напомним, длинна тоннеля составит 3,2 километра. Изначально предполагалось, что его будут использовать автомобилисты, однако затем от этой идеи отказались — по подземной магистрали со скоростью до 200 км/ч будут передвигаться так называемые электробусы.