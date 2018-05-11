Маск показал видео из тоннеля для электробуса под Лос-Анджелесом
Вашингтон, 11 мая. Глава компаний SpaceX и Tesla, американский изобретатель и инвестор Илон Маск объявил, что первый тоннель под Лос-Анджелесом, предназначенный для движения скоростных электробусов, почти готов.
О том, что Boring Company вот-вот завершит постройку тоннеля, Маск рассказал в Instagram, сопроводив сообщение роликом, на котором видно, как идет работа над реализацией очередного амбициозного проекта миллиардера.
First Boring Company tunnel under LA almost done! Pending final regulatory approvals, we will be offering free rides to the public in a few months. Super huge thanks to everyone that helped with this project. Strong support from public, elected officials & regulators is critical to success. As mentioned in prior posts, once fully operational (demo system rides will be free), the system will always give priority to pods for pedestrians & cyclists for less than the cost of a bus ticket.
Маск заявил, что демонстрационные поездки по тоннелю начнутся уже в течение нескольких месяцев.
«Первый тоннель Boring Company под Лос-Анджелесом почти готов! В преддверии окончательного утверждения регулирующими органами мы через несколько месяцев организуем демонстрационные поездки», — отметил глава SpaceX.
Маск также рассказал, что использовать подземную магистраль первое время можно будет бесплатно.
Напомним, длинна тоннеля составит 3,2 километра. Изначально предполагалось, что его будут использовать автомобилисты, однако затем от этой идеи отказались — по подземной магистрали со скоростью до 200 км/ч будут передвигаться так называемые электробусы.