Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на юге провинции Дамаск

Дамаск, 11 мая. Боевики передали сирийским военным тяжелое вооружение и технику на юге провинции Дамаск, в рамках процесса эвакуации в северо-западные районы Хамы. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Сегодня из провинции Дамаск отправилась последняя колонна автобусов с боевиками, которые были переправлены на северо-запад Хамы. Боевики вместе со своими семьями покинули города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм на юге провинции Дамаск, в результате чего данные населенные пункты были полностью освобождены от террористов.

Перед своей отправкой боевики передали Сирийской арабской армии (САА) тяжелое вооружение, технику и боеприпасы. Боевики передали минометы калибра 60,80 и 120 миллиметров, артиллерийские орудия, противотанковые и противопехотные мины, гранатометы, стрелковое оружие, а также автомобили, оснащенные зенитными орудиями и крупнокалиберными пулеметами.