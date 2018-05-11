Меню
Новости Сирии
Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на юге провинции Дамаск
Политика
Генсек НАТО приедет на встречу с Трампом в США
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на юге провинции Дамаск

    50

    Сирия: боевики передали САА тяжелое вооружение на юге провинции Дамаск

    Дамаск, 11 мая. Боевики передали сирийским военным тяжелое вооружение и технику на юге провинции Дамаск, в рамках процесса эвакуации в северо-западные районы Хамы. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    Сегодня из провинции Дамаск отправилась последняя колонна автобусов с боевиками, которые были переправлены на северо-запад Хамы. Боевики вместе со своими семьями покинули города Ялда, Бабила и Бейт-Сахм на юге провинции Дамаск, в результате чего данные населенные пункты были полностью освобождены от террористов.

     

    Перед своей отправкой боевики передали Сирийской арабской армии (САА) тяжелое вооружение, технику и боеприпасы. Боевики передали минометы калибра 60,80 и 120 миллиметров, артиллерийские орудия, противотанковые и противопехотные мины, гранатометы, стрелковое оружие, а также автомобили, оснащенные зенитными орудиями и крупнокалиберными пулеметами.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.