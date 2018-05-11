Почему Самойлова не прошла в финал «Евровидения»: мнение эксперта

Москва, 11 мая. Россиянка Юлия Самойлова не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение» в Лиссабоне. По мнению дизайнера по вокалу Вероники Воршип, певица показала силу духа и настойчивость и справилась с поставленной перед ней задачей.

Эксперт объяснила, почему Самойлова не прошла в финал песенного конкурса. Она отметила, что что для правильного звукообразования важен мышечный тонус, однако болезнь Юлии Самойловой не позволяет ей полностью раскрыть свой потенциал. Поэтому нельзя обвинять россиянку в том, что она «где-то недоработала». Вероника Воршип добавила, что непонятно, почему от России выдвинули именно эту исполнительницу.

«Возможно, хотели сплотить русский народ. Хотели продвинуть идею: «Наших бьют». А может, действительно решили осуществить нереальную мечту человека, у которого мало шансов, но который готов не сдаваться», — сказала эксперт, ее слова приводит Inforeactor.

Самойлова действительно очень многое сделала для своего выступления, но не смогла пройти в финал. Однако это не последний конкурс для России, впереди еще много вокальных состязаний. Сейчас растет и готовится новое поколение молодых артистов, за ними будущее. Они обязательно приведут нашу страну к победе, заключила Воршип.