Check Point раскрыл причины уязвимости смартфонов LG

Москва, 11 мая. Специалисты Check Point обнаружили две уязвимости в предустановленной виртуальной клавиатуре флагманских смартфонов LG.

Проблемы связаны с функцией рукописного текста, а также с местоположением языкового файла. Данные уязвимости могли привести к использованию устройств с помощью удаленного доступа и получению конфиденциальных пользовательских данных на них, сообщила израильская компания Check Point Software Technologies Ltd., специализирующаяся на интернет-безопасности.

Ошибки были найдены на устройствах несколько месяцев назад. Во избежание проблем пользователям рекомендовано обновить операционную систему на смартфонах производителя серии G, V и X.

Ранее стало известно, что хакеры научились обходить защиту Google Play, повторно загружая в магазин приложений программы, которые уже были удалены из-за заражения вирусами.