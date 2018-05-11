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Check Point раскрыл причины уязвимости смартфонов LG
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    Check Point раскрыл причины уязвимости смартфонов LG

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    Check Point раскрыл причины уязвимости смартфонов LG

    Москва, 11 мая. Специалисты Check Point обнаружили две уязвимости в предустановленной виртуальной клавиатуре флагманских смартфонов LG.

    Проблемы связаны с функцией рукописного текста, а также с местоположением языкового файла. Данные уязвимости могли привести к использованию устройств с помощью удаленного доступа и получению конфиденциальных пользовательских данных на них, сообщила израильская компания Check Point Software Technologies Ltd., специализирующаяся на интернет-безопасности.

    Ошибки были найдены на устройствах несколько месяцев назад. Во избежание проблем пользователям рекомендовано обновить операционную систему на смартфонах производителя серии G, V и X. 

    Ранее стало известно, что хакеры научились обходить защиту Google Play, повторно загружая в магазин приложений программы, которые уже были удалены из-за заражения вирусами.

    Автор: Екатерина Кухарева
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