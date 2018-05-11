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Инженеры Boston Dynamics научили роботов бегать, прыгать и ходить по лестнице
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    Инженеры Boston Dynamics научили роботов бегать, прыгать и ходить по лестнице

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    Инженеры Boston Dynamics научили роботов бегать, прыгать и ходить по лестнице

    Вашингтон, 11 марта. Инженеры из американской компании Boston Dynamics обучили робота-гуманоида Atlas и робота-собаку SpotMini новым способам перемещаться в пространстве.

    На видео, которое специалисты выложили в Сеть, видно как Atlas бежит по лужайке и перепрыгивает через бревно, а  SpotMini поднимается и спускается по лестнице. При этом, разработчики утверждают, что робопес перемещается по офису самостоятельно, без помощи оператора. Он использует камеру и карту навигации, чтобы обходить препятствия.

    Напомним, что  Atlas впервые был представлен публике в 2016 году. Инженеры Boston Dynamics показали, что робот умеет ходить, носить груз на руках и даже карабкаться по вертикальным поверхностям. SpotMini, показанный в феврале этого года, может ориентироваться в пространстве и открывать двери.

     

     

    Автор: Антон Соколов
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