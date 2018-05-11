Володин рассказал, когда в РФ начнут наказывать за исполнение антироссийских санкций

Москва, 11 мая. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Верховный суд РФ и правительство поддержали законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций в нашей стране. Он отметил, что наказание за соблюдение санкций против РФ могут ввести к июлю.

По его словам, в настоящее время происходит формирование предложений по графику обсуждения, которые будут рассматриваться в понедельник на Совете Думы.

«Учитывая, что есть положительные отзывы правительства и Верховного суда», — отметил спикер ГД.

Володин подчеркнул, что уголовная ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории России может быть введена уже до конца 2018 года.

«Предполагаем, что первое чтение законопроекта состоится 17 мая, второе — 22 мая, третье — 24 мая», — сказал он.

Володин заключил, что законопроект планируется принять в трех чтениях до конца текущей весенней сессии палаты.

«Ожидаем, что также рассмотрим соответствующий законопроект в трех чтениях до конца весенней сессии», — заключил он.

Напомним, ранее председатель российского правительства Дмитрий Медведев согласился с предложением депутатов Государственной думы, что те российские граждане, что слепо следуют исполнению антироссийских санкций, должны подвергаться в стране административной и даже уголовной ответственности.