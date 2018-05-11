Роспотребнадзор наказал отели за завышение цен перед ЧМ-2018

Москва, 11 мая. Российские гостиницы, которые завышали цены на проживание перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, оштрафовали на сумму более 8,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ходе проверок ведомство зафиксировало 649 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 161 случай отсутствия у отелей свидетельств о прохождении классификации.

«Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 8,2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, было проведено 1439 внеплановых проверок, возбуждено более 11,7 тысячи дел об административных правонарушениях. Отмечается, что было подано 179 исков, сообщает «Комсомольская правда». На данный момент дела готовятся к рассмотрению.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Екатеринбург. Матч за третье место пройдет в Петербурге, Москва примет финал турнира.