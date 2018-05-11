Кудрин обдумывает предложение возглавить Счетную палату РФ

Москва, 11 мая. Экс-глава Минфина РФ, руководитель Центра стратегических инициатив России Алексей Кудрин обдумывает предложение возглавить Счетную палату. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщил пресс-секретарь Кудрина Павел Кузнецов.

«Ничего не изменилось со вчерашнего дня. Алексей Леонидович получил предложение возглавить Счетную палату, он обдумывает его», — заявил официальный представитель главы Центра стратегических инициатив.

Кузнецов отметил, что даты консультаций Кудрина с фракциями Госдумы по поводу назначения также еще не определены.

Напомним, ранее стало известно, что бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин получил предложение возглавить Счетную палату. По мнению эксперта, такое назначение, если оно состоится, можно будет расценивать как понижение для Кудрина.