В России предло освободить владельцев электромобилей от налога

Москва, 11 мая. Законопроект об освобождении на 2019-2024 годы владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога был внесен в Государственную думу группой депутатов от Либерально-демократической партии России.

Согласно документу, автомобили с электрической тягой (электромобили) независимо от мощности двигателя не будут являться объектом обложения транспортным налогом в этот период времени.

Разработчики пояснили, «предоставление льгот по транспортному налогу будет иметь дополнительный стимулирующий характер для развития рынка экологичных автомобилей».

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что льготы такого типа уже введены в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде регионов, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, ранее глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что рынок электромобилей является хорошим важным примером для нефтяной отрасли.