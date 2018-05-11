Путин на саммите ЕАЭС обсудит с Назарбаевым организацию переговоров по Сирии

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на полях заседания Высшего евразийского экономического совета, которое состоится 14 мая в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

В ходе встречи главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие России и Казахстана в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, в ходе встречи Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев затронут вопросы организации международных переговоров по Сирии в Астане, которые позволили снизить уровень насилия в САР, а также стимулировали процесс политического урегулирования и оказали положительное влияние на гуманитарную ситуацию в стране.

Стоит отметить, что Казахстан является одним из ключевых экономических партнеров России среди стран СНГ. По итогам 2017 года объем взаимной торговли между РФ и Казахстаном вырос на 30,5%, составив 17,2 миллиарда долларов. При этом за первые четыре месяца 2018 года товарооборот составил четыре миллиарда долларов. Кроме того, особое значение имеет сотрудничество в топливно-энергетическом секторе. Через территорию РФ пролегает основной маршрут транзита казахстанской нефти на мировые рынки.